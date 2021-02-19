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В Иркутской области проведут конкурс на лучшую программу морально-нравственного воспитания

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Русской православной церкви, сообщают в областной администрации.

В Иркутской области принят регламент проведения регионального этапа конкурса, который завершится в мае. Работы в этом году будут представлены по трём номинациям:

  • «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации»,
  • «Лучшая дополнительная программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»,
  • «Лучшая методическая разработка в предметных областях для образовательных организаций с религиозным компонентом».

Сейчас ведётся приём заявок. О своем желании участвовать в конкурсе заявили педагоги Иркутска, Братска, Саянска, Зимы, Балаганского и Усольского районов.

После отбора авторские работы будут представлены на окружном этапе. Он будет идти с мая по август. В этом году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом согласовано проведение межрегионального этапа конкурса в Красноярске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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