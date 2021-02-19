Кругосветки и лемуры: на что копят клиенты Сбера

Сбер проанализировал предпочтения пользователей сервиса накоплений «Цели» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Наиболее распространённые цели накоплений — покупки и «светлое будущее», а среди необычных — кругосветное путешествие, курсы астрологов, покупка лемура.

«Цели» — это один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами (Personal financial management, PFM), который помогает отложить готовую сумму в «конверт» до нужного времени либо накопить на крупную покупку, «светлое будущее», путешествие или обучение.

Половина пользователей «Целей» копят в категории «Покупки». Чаще всего они планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук (в среднем копят 30 тыс. рублей). Следующие по популярности — накопления на автомобиль (средняя сумма — 100 тыс. рублей), недвижимость (300 тыс.), товары для дома (40 тыс.) и просто шопинг (10 тыс.).

Треть пользователей сервиса копят на «светлое будущее» или финансовую подушку безопасности. 60% клиентов в данной группе хотят отложить на это до 100 тыс. рублей, 33% — 100–500 тыс.

Ещё 15% клиентов используют «Цели» для накоплений на путешествия. Самые популярные места для отпуска — море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск (например, на зимовку в Таиланде или круизное кругосветное путешествие). В этой группе 26% копят до 25 тыс. рублей, 39% — 25–100 тыс., 30% — 100–500 тыс.

Реже всего пользователи сервиса «Цели» копят на обучение — 5%. В этой категории «фаворитами» выступают высшее образование и водительские курсы. Также копят на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу, нумерологии и астрологии.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: