Россельхозбанк рассказал участникам «Ярмарки недвижимости» о привлекательных банковских продуктах в Приангарье

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в торжественном открытии 19-ой специализированной выставки «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». Мероприятие состоялось в главном павильоне выставочного комплекса «Сибэкспоцентр», сообщают в банке.

Региональный филиал Россельхозбанка представил посетителям мероприятия банковские продукты, а также актуальные предложения и тенденции финансовой отрасли в регионе.

«Для Россельхозбанка «Ярмарка недвижимости» - уже традиционное мероприятие, которое доказало свою эффективность как для потенциальных покупателей, так и для застройщиков. Единая площадка дает возможность прямого диалога специалистов финансовой и строительной отраслей, возможность показать достижения компаний, их преимущества, а покупателям получить новую и актуальную информацию», - отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Директор Иркутского РСХБ отдельно акцентировала внимание на наиболее востребованных и привлекательных банковских продуктах, которые могут быть интересны и застройщикам в рамках долгосрочного сотрудничества, и потенциальным заемщикам денежных средств в качестве инструмента для выгодного вложения в недвижимость.

«На сегодняшний день со стороны банка разработано достаточно много продуктов ипотечного кредитования с выгодными условиями. По итогам прошлого года мы можем с уверенностью сказать, что лидером по ипотечным заявкам является сельская ипотека с льготной кредитной ставкой от 2,7% годовых. И интерес к этой программе постоянно растёт», - подчеркнула Наталья Баркова.

В приветственном слове генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов Андрей отметил новый концептуальный формат выставки: «Сегодня много раз прозвучат слова "первый", "первая", "впервые", потому что это первое мероприятие после длительного затишья, это первая выставка 2021 года, это наш первый опыт работы с "Опорой России", а также впервые мы работаем в подобном формате».

Открытие выставки прошло ярко и красочно. Творческий подход к организации мероприятия подчеркнули выступление артистов и отдельные экспоненты, каждый из которых превратил свой стенд в маленькое произведение искусства.

Выставка будет работать до 21 февраля. На площадке единомышленников можно получить необходимые финансовые консультации и провести запланированные деловые переговоры.