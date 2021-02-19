Машина с людьми поехала по льду Байкала за пределами переправы и провалилась

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщило, что по лед Байкала на глубину 7 метров провалилась машина Suzuki Grand Vitara с людьми в салоне при движении вне переправы.

Инцидент произошел вчера около 18:00 в районе бухты Шида Малого моря в 30 метрах от берега. Люди успели выбраться из салона, потому не пострадали.

«В отношении водителя полицейские и сотрудники администрации составили административные протоколы за выезд на лед вне ледовой переправы. В районе провала множество промоин, толщина льда не превышает 5 сантиметров», – отмечается в сообщении.