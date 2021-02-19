Работницу фонда опеки из Усолья-Сибирского обвинили в краже денег у опекаемых детей

Горсуд Усолья-Сибирского Иркутской области на официальном сайте сообщил, что работницу местного фонда опеки и попечительства отправили под домашний арест из-за обвинения в похищении денег у опекаемых детей. ИА «ИрСити» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что речь о 28 миллионах рублей.

Согласно версии предварительного следствия, для кражи средств женщина, используя мошенническую схему, подделывала финансовые документы.

Усольчанка обвиняется по уголовной статье «Мошенничество», ей грозит до 10 лет лишения свободы.