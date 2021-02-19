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Миллионный ущерб понесла ВСЖД от аварий на переездах в 2020 году

Пресс-служба ВСЖД на официальном сайте сообщила, что на переездах Восточно-Сибирской магистрали в 2020 году произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, которые принесли компании ущерб в почти 1 миллион рублей.

«Все аварии произошли по причине нарушения водителями правил дорожного движения, по фактам столкновений было возбуждено восемь административных и одно уголовное дело», – говорится в сообщении.

Для снижения аварийности проводится комплекс профилактических мер, среди которых установка на переездах систем фото и видео фиксации нарушений ПДД.  Помимо этого продолжается работа по включению переездов в систему автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для передачи данных (ЦАФАП).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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