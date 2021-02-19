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Азиатско-Тихоокеанский Банк объявил режим работы в праздничные дни февраля и марта

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) сообщил режим работы в праздничные дни:

  • 20 февраля 2021 года – офисы работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
  • 22 февраля 2021 года для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
  • 23 февраля 2021 года – в Банке установлены выходные дни.
  • С 24 февраля 2021 года все офисы Банка возобновляют работу в обычном режиме.
  • 7 марта 2021 года офисы работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
  • 8 марта 2021 года в Банке установлены нерабочие праздничные дни.
  • С 9 марта 2021 года все офисы Банка возобновляют работу в обычном режиме.

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Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанные даты, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться приложением АТБ-Мобайл (https://www.atb.su/getapp/), которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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