Сбер присоединился к крупнейшей в мире корпоративной инициативе по устойчивому развитию

Сбер стал участником Глобального договора ООН (ГД ООН) (UN Global Compact) — крупнейшей в мире добровольной инициативы лидеров для развития, внедрения и информирования о лучших бизнес-практиках в области устойчивого развития. Как участник ГД ООН, Сбер обязуется выстраивать свою деятельность на основе 10 принципов для соблюдения прав человека, обеспечения достойных условий труда, защиты окружающей среды и антикоррупционной деятельности и продвигать их.

Включение принципов ГД ООН в коммерческую и деловую стратегию, публичное подтверждение приверженности ГД ООН и Повестке 2030 являются сегодня широко признанными показателями ответственной корпоративной практики и добросовестной деловой репутации, а также важными элементами долгосрочной устойчивости бизнеса.

ГД ООН стал второй глобальной инициативой после «Принципов ответственной банковской деятельности» (UNEP FI: Principles for Responsible Banking), к которой Сбер присоединился с начала года. ESG-трансформация — осознанный выбор Сбера, отражённый в новой Стратегии 2023. Сбер признаёт важность Целей устойчивого развития ООН и в рамках своей деятельности стремится вносить посильный вклад в их достижение.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

– Мы внедряем принципы Глобального договора ООН в нашу стратегию, культуру и любые ежедневные практики, а также в наши совместные проекты с другими организациями. Присоединение к этой инициативе поможет нам в ESG-трансформации бизнеса Сбера, и мы надеемся, что наши партнёры также станут её участниками, ведь это будет содействовать более устойчивому развитию страны в целом

ГД ООН — это призыв к компаниям по всему миру согласовывать свои стратегии и операции с универсальными принципами в области прав человека, достойного труда, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией, поддерживая Цели устойчивого развития.

Инициированный в 2000 году, сегодня ГД ООН является крупнейшей в мире корпоративной инициативой в сфере устойчивого развития и включает свыше 9500 компаний и 3000 некоммерческих организаций более чем в 160 странах, а также свыше 70 локальных сетей.