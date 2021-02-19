Банк «Солидарность» сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021 года

КБ «Солидарность» сообщил режим работы в праздничные дни февраля:

Дополнительные офисы Банка, образующие Региональную сеть по Самарской области:

20.02.2021 — в соответствии с режимом работы дополнительных офисов в будние дни;

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «Набережные Челны» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

Филиал «Иркутский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.01.2021 — выходные дни;

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

Филиал «Петербургский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

Филиал «Уральский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021— с 09 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

Филиал «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ОО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ОКВКУ «Лотте» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

Филиал «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «Бизнес Центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «Торговый Центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

УТО ДО «Гринвуд» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 20 часов 30 минут (по местному времени);

с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.

ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:

с 20.02.2021 по 23.02.2021 — с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (по местному времени).