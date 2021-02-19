Банк «Солидарность» сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021 года

КБ «Солидарность» сообщил режим работы в праздничные дни февраля:
Дополнительные офисы Банка, образующие Региональную сеть по Самарской области:
20.02.2021 — в соответствии с режимом работы дополнительных офисов в будние дни;
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «Набережные Челны» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
Филиал «Иркутский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.01.2021 — выходные дни;
ДО «Ангара» Филиала «Иркутский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени);
Филиал «Петербургский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
Филиал «Уральский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021— с 09 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
Филиал «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ОО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ОКВКУ «Лотте» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
Филиал «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «Бизнес Центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «Торговый Центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
УТО ДО «Гринвуд» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
20.02.2021 — с 09 часов 30 минут до 20 часов 30 минут (по местному времени);
с 21.02.2021 по 23.02.2021 — выходные дни.
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность»:
с 20.02.2021 по 23.02.2021 — с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (по местному времени).