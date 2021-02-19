В связи с празднованием Дня защитника отечества (23.02.2021) региональные ВСП работают в следующем режиме:
- 20 февраля (суббота) – рабочий день;
- 21, 22, 23 февраля – нерабочие выходные дни;
C 24 февраля работа осуществляется в обычном режиме.
Новости
Банк «Фридом Финанс» сообщил режим работы 20-24 февраля 2021 года
В связи с празднованием Дня защитника отечества (23.02.2021) региональные ВСП работают в следующем режиме:
/ Сибирское Информационное Агентство /
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