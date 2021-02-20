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Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021

АО «Дальневосточный банк» поздравляет вас с наступающим Днем защитника Отечества и информирует о режиме работы в праздничные дни:

  • 20 февраля — обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по понедельникам, время обслуживания сокращено на 1 час;
  • 21 — 23 февраля — выходные дни;
  • 24 февраля — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе Офисы банка.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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