Праздничные скидки до 20 % в популярных магазинах – по картам Visa Дальневосточного банка

Подготовьтесь к предстоящим праздникам и новому весеннему сезону выгодно вместе с платежной системой Visa и Дальневосточным банком: расплачивайтесь банковской картой Visa в магазинах партнеров и получайте скидки до 20 %! Специальные предложения для вас подготовили интернет-магазин финской одежды Finn Flare, интернет-магазин одежды и обуви «Lamoda», сеть пиццерий «Додо Пицца», сеть ювелирных магазинов «SUNLIGHT», интернет-магазин ювелирных украшений «Sokolov» и многие другие.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

Зайти на сайт www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks. Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения; Перейти на сайт партнера или посетить магазин и оплатить покупку картой Visa Дальневосточного банка.

С полным списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks и на сайтах партнеров.

Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина»», ИНН/КПП: 5405208704, ОГРН: 10254019211709.Подробнее об организаторе, правилах участия, специальных предложениях, их количестве, сроках, месте и порядке получения — на сайте www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).