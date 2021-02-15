Праздничные скидки до 20 % в популярных магазинах – по картам Visa Дальневосточного банка

Подготовьтесь к предстоящим праздникам и новому весеннему сезону выгодно вместе с платежной системой Visa и Дальневосточным банком: расплачивайтесь банковской картой Visa в магазинах партнеров и получайте скидки до 20 %! Специальные предложения для вас подготовили интернет-магазин финской одежды Finn Flare, интернет-магазин одежды и обуви «Lamoda», сеть пиццерий «Додо Пицца», сеть ювелирных магазинов «SUNLIGHT», интернет-магазин ювелирных украшений «Sokolov» и многие другие.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:
- Зайти на сайт www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks.
- Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения;
- Перейти на сайт партнера или посетить магазин и оплатить покупку картой Visa Дальневосточного банка.
С полным списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks и на сайтах партнеров.
Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина»», ИНН/КПП: 5405208704, ОГРН: 10254019211709.Подробнее об организаторе, правилах участия, специальных предложениях, их количестве, сроках, месте и порядке получения — на сайте www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).