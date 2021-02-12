Подарки продолжаются: акция «Позволь себе больше» продлится до 15 апреля 2021 года

Дальневосточный банк и международная платежная система JCB продляют акцию «Позволь себе больше»: до 15 апреля 2021 года оплачивайте любые покупки кредитной картой JCB «120 дней» и получите возможность выиграть призы!

Для получения промокода1 Яндекс Go номиналом 300 рублей на поездку в такси нужно в течение одного из периодов акции2 выпустить карту JCB «120 дней» и в этот же период оплатить ею любую покупку на сумму не менее 1 000 рублей.

Выиграть денежный приз1 в размере 3 000 рублей смогут держатели кредитной карты JCB «120 дней», совершившие по ней покупки на общую сумму не менее 30 000 рублей в одном из периодов акции2.

Картой JCB «120 дней» можно расплачиваться в России и за рубежом, не платя при этом проценты за использованные кредитные средства до 120 дней. Для пользования льготным периодом3 потребуется просто вносить минимальный ежемесячный платеж на карту и погашать задолженность до истечения 120 дней. Выпуск и обслуживание карты — бесплатно4, процентная ставка без использования льготного периода5 — 26 %. Также держатели карт смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и скидками от платежной системы JCB, в числе которых выгодные предложения от популярных ресторанов, отелей и магазинов по всему миру. Оцените все преимущества карты JCB «120 дней» и получите подарки от Дальневосточного банка и международной платежной системы JCB!

Оформите заявку на выпуск карты на сайте www.jcb.dvbank.ru всего за несколько минут!

С тарифами на выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

1Количество призов ограничено. Каждый Участник Акции может получить за весь период проведения Акции не более одного приза каждого вида.

2Периоды совершения операций для участия в акции: 1 период: 16.11.2020–15.12.2020; 2 период: 16.12.2020–15.01.2021; 3 период: 16.01.2021–15.02.2021; 4 период: 16.02.2021–15.03.2021; 5 период: 16.03.2021–15.04.2021.

3 Льготный период начинается с даты, следующей за датой совершения любой расходной операции с использованием кредитной карты. Льготный период действует в случае выполнения следующих условий:

каждый месяц до 20-го числа вносится минимальный платеж — 5 % от суммы задолженности по кредиту;

погашается вся задолженность по кредитной карте до истечения беспроцентного периода.

В случае невыполнения указанных условий процент за пользование кредитом составит 26 % годовых. Проценты начисляются на остаток задолженности со дня, следующего за днем предоставления кредита, до даты погашения задолженности по кредиту в полном объеме.

4При условии безналичной оплаты товаров и услуг картой на общую сумму более 15 000 рублей в месяц; при несоблюдении условия комиссия за обслуживание — 200 руб./мес.

5Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи кредита, до дня его погашения включительно на сумму фактической задолженности по кредиту.

Общий период проведения Акции: с 16.11.2020 по 18.05.2021. В Акции могут принимать участие держатели кредитных карт JCB «120 дней» АО «Дальневосточный банк». Кобейджинговые карты Мир-JCB и дебетовые карты JCB в Акции не участвуют. Организатор Акции: АО «Дальневосточный банк». С подробной информацией об Акции «Позволь себе больше», ее организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения можно ознакомиться на сайте wwww.jcb.dvbank.ru или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).