Кешбэк 10 % за покупки в интернет-гипермаркете Ozon — с Дальневосточным банком и платежной системой «Мир»

Воспользуйтесь возможностью порадовать себя и своих близких выгодными покупками! С 15 февраля 2021 по 14 марта 2021 года держатели карт «Мир» Дальневосточного банка могут вернуть обратно на карту до 10 % от потраченной суммы в популярном интернет-гипермаркете Ozon. Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» Дальневосточного банка в личном кабинете на сайте privetmir.ru и оплатить ею свои покупки на сайте или в мобильном приложении Ozon. Электроника, одежда, книги, товары для дома – кешбэк в размере 10 % начисляется за любые товары, в том числе за те, которые представлены уже со скидкой от Ozon. Начните свой выгодный шопинг на Ozon и подготовьтесь к 23 февраля и 8 марта вместе с картами «Мир» Дальневосточного банка!

Оформить карту «Мир» можно всего за пару минут – просто оставьте заявку на сайте Банка и заберите карту после ее изготовления в любом удобном офисе Банка.

С Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами АО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Акция действует с 15.02.2021 по 14.03.2021. Организатор: АО «НСПК». Сведения об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, порядок и сроки его начисления, Правила программы лояльности для Держателей карт «Мир» на сайте privetmir.ru.

*Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг) с использованием действующей карты «Мир».