Новости

Реалист Банк сообщил режимы работы в праздничные дни февраля 2021 года

Реалист Банк сообщил, что 20 февраля 2021 года время работы всех офисов банка сокращено на один час.

 

Читайте также:

«Солид Банк» сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021
19 февраля 2021
ПСБ сообщил график работы отделений в праздничные дни февраля 2021
19 февраля 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
В Иркутской области массово отменили мероприятия на льду Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании