Райффайзенбанк расширяет возможности льготной ипотеки

Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь приобрести жильё на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии 2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека» Райффайзенбанк начал кредитовать объекты, приобретаемые у любого физического или юридического лица, при условии заключения договора переуступки прав требования.

Договор уступки прав требований — документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда квартира покупается не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили с застройщиком договор долевого участия.

«Мы постоянно улучшаем условия кредитования, чтобы каждый человек мог легко найти и купить квартиру своей мечты, и рады, что пространство для манёвра у наших клиентов теперь стало больше», — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

Изменения вступят в силу с 24 февраля.

Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.