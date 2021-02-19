Новости

Райффайзенбанк расширяет возможности льготной ипотеки

Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь приобрести жильё на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии 2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека» Райффайзенбанк начал кредитовать объекты, приобретаемые у любого физического или юридического лица, при условии заключения договора переуступки прав требования.

Читайте также:

Набиуллина предложила субсидировать ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
18 февраля 2021
«Построить жилой комплекс – это как роман написать», – Екатерина Прядко, «Гранд-Строй»
18 февраля 2021

Договор уступки прав требований — документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда квартира покупается не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили с застройщиком договор долевого участия.

«Мы постоянно улучшаем условия кредитования, чтобы каждый человек мог легко найти и купить квартиру своей мечты, и рады, что пространство для манёвра у наших клиентов теперь стало больше», — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

Изменения вступят в силу с 24 февраля.

Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (191)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
В Иркутской области массово отменили мероприятия на льду Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании