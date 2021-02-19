Включение санаториев в программу туристического кэшбека позволит восстановить спрос более чем на четверть

Включение в программу туристического кэшбэка всех санаторно-курортных организаций, имеющих медицинскую лицензию, существенно увеличит спрос на их услуги. Объем оказываемых услуг в санаториях в 2021 году возрастет на 27% по сравнению с 2020 годом: количество ночевок увеличится на 12-13 млн, а объем платных услуг отрасли достигнет 89 млрд рублей. По прогнозу Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, с учетом ожидаемого эффекта от распространения программы кэшбека полное восстановление отрасли в квартальных показателях до докризисных значений 2019 года будет возможно уже в первой половине 2022 года.

Решение о включении всех санаториев в программу туристического кэшбека способно серьезно улучшить экономическое состояние этой отрасли, в особенности той части, которая нацелено на доступные услуги с лучшей транспортной инфраструктурой внутри регионов, полагают эксперты Россельхозбанка.

«Санаторно-курортные учреждения, как и значительная часть туристического бизнеса, связанная с поездками и временным проживанием, сильно пострадали от эпидемиологических ограничений. По нашим оценкам, по итогам 3 квартала 2020 года снижение индекса валовой добавленной стоимости в туристическом секторе с учетом предприятий общепита составил 28% год к году», - поясняет руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

В частности, по расчетам РСХБ, фактическое количество услуг по организации размещений в учреждениях санаторно-курортного сектора во втором квартале 2020 года сократилось на 88% относительно того же периода годом ранее до 2,1 млн ночевок. В дальнейшем, по мере поэтапного снятия ограничений в течение 2020 года спрос на услуги санаторно-курортных учреждений восстановился до 65% относительно уровня третьего квартала 2019 года до 16,1 млн ночевок. По итогам 4 квартала прошлого года спрос россиян на услуги санаторно-курортных учреждений, по оценкам экспертов Банка, достиг 75% от уровня 2019 года.

«В целом, по нашим оценкам, в 2020 году количество размещений в санаторно-курортных организаций сократилось до 44 млн ночевок, составив не более 60% от уровня докризисного 2019 года», – добавляет Дмитрий Тарасов.

В случае распространения программы кэшбека на санатории оживление отрасли может начаться уже в во втором квартале 2021 года: количество размещений относительно того же периода прошлого года увеличится более чем в 5 раз до 10 млн ночевок, прогнозируют специалисты РСХБ. В дальнейшем с укреплением позитивных тенденций в секторе в пиковый летне-осенний период спрос на услуги санаторно-курортных организаций вырастет на 27% к уровню 2020 года в 3 квартале и на 22% к уровню 2020 года в 4 квартале текущего года.

«Экономическим эффектом от включения санаториев в программу туристического кэшбека станет возвращение объемов услуг предприятий санаторно-курортного сектора на уровень 91% в квартальном исчислении по отношению к докризисному 2019 году уже до конца текущего года. Суммарная стоимость услуг в этой отрасли достигнет 89 млрд рублей. По нашим расчетам, полного восстановления отрасли в квартальных показателях до докризисных значений стоит ожидать уже в первой половине 2022 года», - заключает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов.