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Россельхозбанк снижает процентную ставку по потребительским кредитам

В преддверии Дня защитника отечества и Международного женского дня Россельхозбанк запускает акцию по потребительским кредитам. В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» клиенты Россельхозбанка смогут получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7% годовых.

Специальные процентные ставки будут доступны до 1 мая 2021 года. Заявку на кредит можно подать как в офисе Банка, так и через дистанционные каналы.

«На 2021 год Россельхозбанк запланировал целый ряд инициатив, направленных на оптимизацию процессов и условий предоставления кредитных продуктов. Уже сегодня стартовало праздничное предложение «Подарите праздник близким», в рамках которого наши клиенты смогут получить потребительские кредиты на очень выгодных условиях и порадовать каждого члена своей семьи приятными подарками», - отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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