70% владельцев платежных колец от Россельхозбанка отдали предпочтение классическому черному цвету

За 2020 год продажи платежного кольца от Россельхозбанка выросли более чем в пять раз. 70% всех платежных колец были черного цвета, однако такой аксессуар выбирали для себя как мужчины, так и женщины.

Если выбирать платежное кольцо в подарок, то к какому празднику – к 23 февраля или к 8 марта? «Бесконтактные методы оплаты не имеют четких гендерных различий: мы видим, что платежные кольца одинаково интересны как мужчинам, так и женщинам. При этом в 7 из 10 случаев предпочтение отдается классическому черному варианту. Платежные кольца имеют стильный, лаконичный дизайн и выполнены из материалов, широко используемых популярными ювелирными брендами», - рассказала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Платежное кольцо PayRing от Россельхозбанка – это современная альтернатива традиционной банковской карте. Кольцо выполнено из циркониевой керамики и оснащено чип-модулем, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Пользоваться им просто: нужно лишь поднести руку с кольцом к терминалу, поддерживающему бесконтактную оплату картой. Благодаря высокопрочным материалам, кольцо не боится воды, с ним можно заниматься спортом и даже плавать.

В 2020 году одновременно с ростом доли бесконтактных форм оплаты популярность кольца как платежного инструмента увеличилась в пять раз, свидетельствует статистика Россельхозбанка. Наиболее востребованы платежные кольца были среди жителей Краснодарского края, Башкирии и Челябинской области.

О том, как работает платежное кольцо, рассказывает новый ролик Россельхозбанка, опубликованный на YouTube. Молодая мама оплачивает покупки кольцом, не выпуская из рук ребенка и бутылочку с детским питанием. Девушка с PayRing помогает расплатиться в продуктовом магазине своему знакомому, который не смог это сделать через смартфон с распознаванием лица из-за надетой медицинской маски. Мужчина оплачивает кольцом проезд в транспорте, не снимая защитных перчаток. Молодой человек в бассейне выныривает около пул-бара, заказывает напиток и оплачивает его платежным кольцом. И это лишь небольшая часть пользовательских сценариев, в которых удобно использовать PayRing.

«В перспективе мы ожидаем дальнейший рост доли бесконтактных платежей с 56% в прошлом году до более чем 70% в 2021 году, и, как следствие, рост популярности аксессуаров для бесконтактной оплаты», - пояснила Юлия Деменюк.