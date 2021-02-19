«Солид Банк» сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021

В связи с празднованием Дня Защитника Отечества - 23 февраля и переносом выходных дней изменяется режим обслуживания в офисах АО «Солид Банк»:



20 февраля (сб) - рабочий предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

21, 22, 23 февраля (вс - вт) - выходные дни;

с 24 февраля (ср) - офисы работают в обычном режиме.