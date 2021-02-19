В связи с празднованием Дня Защитника Отечества - 23 февраля и переносом выходных дней изменяется режим обслуживания в офисах АО «Солид Банк»:
20 февраля (сб) - рабочий предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
21, 22, 23 февраля (вс - вт) - выходные дни;
с 24 февраля (ср) - офисы работают в обычном режиме.
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«Солид Банк» сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2021
В связи с празднованием Дня Защитника Отечества - 23 февраля и переносом выходных дней изменяется режим обслуживания в офисах АО «Солид Банк»:
/ Сибирское Информационное Агентство /
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