Чем phygital-офис Альфа-Банка отличается от обычного?

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Красноярке по адресу Копылова 66. Новый офис сочетает цифровые и физические каналы. В phygital-офисах клиенты получают и персональный человеческий подход, и качественные цифровые сервисы.

Что нового в Phygital-офисе?

1. Биометрия



Офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%.

2. Планирование визита



В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени.

3. Нет бумаги



Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год.

4. Нет стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны



Сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы.

Красноярск стал третьим городом в стране, где Альфа-Банка реализовал концепцию phygital. Новый формат позволит совершенно по-другому посмотреть на стандарты банковского обслуживания. Мы будем рады видеть здесь наших действующих и новых клиентов, и я уверен, что каждый из них по достоинству оценит все преимущества офиса, за которым будущие», — отметил Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске.

Первый Phygital-офис Альфа-Банка в Красноярске расположен по адресу ул. Копылова, д. 66 Офис обслуживает как частных клиентов, так и юридические лица.

В Иркутске открытие phygital-офиса Альфа-Банка ожидается в ближайшее время. По словам Ольги Беспечной, регионального управляющего АО «Альфа-Банк» в Иркутске, он будет открыт по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 20.