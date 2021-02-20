S7 выходит на рынок грузовых перевозок

S7 Airlines получила в свой воздушный флот первый из двух лайнеров Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter по договору аренды с лизинговой компанией GECAS. Осуществлять коммерческое управление грузовыми перевозками будет S7 Cargo, генеральный агент по продаже грузовых перевозок Группы компаний S7. Первые рейсы запланированы на конец февраля из Москвы в Норильск и Якутск.

Широкая география полетов внутри страны позволит S7 Airlines перевозить грузы между регионами в максимально короткие сроки. В первую очередь, будут выполняться рейсы из Москвы и Новосибирска по северным и дальневосточным направлениям.

«С поставкой первого Boeing 737-800BCF начинается новый этап в развитии сегмента грузовых перевозок S7 Airlines. Авиакомпания видит серьезные перспективы в этом направлении работы на фоне стремительного развития e-commerce. Мы планируем задействовать его на среднемагистральных маршрутах, где отмечаем недостаток емкости багажно-грузовых отсеков пассажирских самолетов по отношению к спросу», – отмечает Илья Ярославцев, генеральный директор S7 Cargo.

До настоящего момента S7 Cargo осуществляла таможенное оформление и перевозку коммерческих грузов, почты и грузов специальных категорий в багажных отсеках пассажирских воздушных судов S7 Airlines. Кроме того, весной 2020 года были организованы перевозки товаров медицинского назначения, в том числе и в салоне пассажирских лайнеров.