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Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей

Произведения искусства из коллекции музея теперь можно увидеть не только в залах

<p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p>

Иркутский областной художественный музей, суверниры.
Фото: https://www.facebook.com/artmuseum.irk/

Как информирует на своей официальной странице в Фейсбук Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачёва,  он обновил свою сувенирную продукцию. Теперь на память о посещении этого учреждения культуры можно приобрести футболки, сумки, платки, подушки и даже фартуки с изображениями произведений из коллекции музея.

«Лучшие эксклюзивные подарки на 23 февраля и 8 марта в городе! Отличная новость! У нас большое обновление сувенирной продукции! С этого дня в кассах всех отделов вы можете приобрести футболки, сумки, платки, подушки и даже фартуки с изображениями произведений из коллекции нашего музея! В подарок близким или для себя лично! Искусство становится ближе! Приходите в музей!» – сообщается в соцсети.

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<p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p>

Иркутский областной художественный музей, суверниры.
Фото: https://www.facebook.com/artmuseum.irk/


<p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p> <p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p> <p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p> <p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p> <p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p> <p>Иркутский областной художественный музей, суверниры.<br /> Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/artmuseum.irk/\">https://www.facebook.com/artmuseum.irk/</a></p>
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