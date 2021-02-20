Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей

Произведения искусства из коллекции музея теперь можно увидеть не только в залах

Иркутский областной художественный музей, суверниры.

Фото: https://www.facebook.com/artmuseum.irk/

Как информирует на своей официальной странице в Фейсбук Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачёва, он обновил свою сувенирную продукцию. Теперь на память о посещении этого учреждения культуры можно приобрести футболки, сумки, платки, подушки и даже фартуки с изображениями произведений из коллекции музея.

«Лучшие эксклюзивные подарки на 23 февраля и 8 марта в городе! Отличная новость! У нас большое обновление сувенирной продукции! С этого дня в кассах всех отделов вы можете приобрести футболки, сумки, платки, подушки и даже фартуки с изображениями произведений из коллекции нашего музея! В подарок близким или для себя лично! Искусство становится ближе! Приходите в музей!» – сообщается в соцсети.