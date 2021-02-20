Со льда Иркутского водохранилища эвакуировали женщину

Она не смогла найти дорогу из-за поднявшегося сильного ветра и метели, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На место выехали городские спасатели и сотрудники полиции. В связи с тем, что поисковые работы осложнялись почти нулевой видимостью, было принято решение разделиться на несколько групп.

Спасатели на снегоходе обследовали ледовое поле в районе Чертугеевского залива, а полицейские обходили береговую линию. Через несколько минут группа спасателей нашла женщину. После чего её доставили в спасательный отряд, где напоили горячим чаем, и позже отвезли домой.

Как оказалось, 63-летняя женщина в районе четырех часов дня решила прогуляться по льду водохранилища, но на обратном пути началась снежная буря. Она потеряла ориентир и не могла понять, где находится берег. Начала садиться батарея сотового телефона. Тогда иркутянка позвонила в службу спасения. Спасатели города Иркутска действовали профессионально и оперативно отыскали женщину. От медицинской помощи она отказалась.