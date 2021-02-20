В Иркутской области трудоустроили 1,7 тыс. инвалидов

103 человека направлено на обучение профессиям, востребованным на рынке труда, сообщают в областной администрации.

2,3 тыс. инвалидов получили государственную услугу по профессиональной ориентации, услуга по сопровождению при трудоустройстве предоставлена 311 инвалидам. Численность работающих на квотируемых рабочих местах инвалидов составляет 4,7 тыс. человек.

Кроме того, министерство реализует мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Работодателям, участвующим в программе, возмещаются расходы на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов.

В прошлом году созданы новые рабочие места для трудоустройства 24 человек.

По программе «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в Иркутской области» трудоустроено 867 граждан в возрасте от 18 до 44 лет, для 211 из них сформирован маршрут передвижения до места работы, для 25 организовано наставничество при трудоустройстве.