На Коршуновском ГОКе новый директор

Коршуновский ГОК сообщил о назначении Антона Красильникова на должность управляющего директора.

«Мы рады, что в команду Группы «Мечел» приходят профессионалы высокого уровня. Уверены, что Антон Красильников успешно справится со стоящими перед предприятием задачами, а комбинат с его приходом продемонстрирует рост объемов производства. Антон Красильников имеет большой практический опыт в горнодобывающей сфере и зарекомендовал себя как эффективный руководитель. Более того, ранее он уже работал на данном предприятии и отлично знает все особенности и специфику производственного цикла», – прокомментировал назначение генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов.

Антон Красильников сменил на посту управляющего директора Коршуновского ГОКа Михаила Мажукина, который продолжит карьеру в компании.

Биографическая справка. Красильников Антон Юрьевич

2019 – 2021 – директор Камнереченского щебеночного завода-филиала АО «Первая нерудная компания»

2018 – 2019 – директор Коршуновского карьера ПАО «Коршуновский ГОК»

2016 – 2018 – заместитель директора по производству ООО «Шахта Тайлепская»

2011 – 2016 – прошел путь от начальника смены до заместителя генерального директора по производству ООО «Разрез «Степановский»

2006 – 2011 – начальник смены, затем – начальник горного участка ООО «Сибэнергоуголь»

Окончил Сибирский государственный индустриальный университет с квалификацией «Экономист-менеджер» в 2006 году, с квалификацией «Горный инженер» – в 2014 году.

Награжден Орденом за доблестный шахтерский труд III степени.