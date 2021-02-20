Почта России занялась доставкой из интернет-магазинов

Товары будут доставлять до двери во всех регионах России, сообщают в пресс-службе Почты России.

Почта России продолжает развивать сервис курьерской доставки для интернет-магазинов. Теперь компании по всей стране могут воспользоваться услугой «Курьер онлайн» для доставки посылок курьерами на дом. Раньше такая возможность была доступна только в 205 городах.

Клиенты могут сдать партии товаров в более чем 5 000 почтовых отделениях по всей России или воспользоваться опцией «Курьерский сбор», чтобы курьер приехал на склад и забрал посылки. Штатные курьеры Почты доставляют посылки в более чем 11 300 населенных пунктов. Также Почта в два раза снизила стоимость возврата посылок, отправляемых услугой «Курьер онлайн», и теперь она составляет 50% от тарифа за прямую доставку.

С февраля Почта в два раза увеличила габариты грузов, допустимых для отправления «Курьером онлайн». Теперь сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 220 см, а любая из сторон сможет составлять до 150 см в длину. Это позволит интернет-магазинам доставлять курьерами значительно более широкий ассортимент товаров, например, бытовую технику, габаритные спорттовары, предметы мебели, корма для животных. Также в три раза увеличился размер объявленной ценности для посылки — со 100 до 300 тысяч рублей.