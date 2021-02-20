Фестиваль «Звёзды на Байкале» открылся в Иркутске

Это первое крупное культурное событие в Иркутской области после отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей, сообщают в областной администрации.

В нём принимают участие около 350 музыкантов из России, Армении, Австрии, Германии и других стран. Среди них как звёзды классической музыки, так и молодые исполнители.

Фестиваль продлится 10 дней.

На двух площадках – в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии состоится 12 концертов. Артисты, приехавшие из-за рубежа, преодолели сложные процедуры получения разрешения на въезд, провели время в карантине. Все участники фестиваля, а также технические специалисты и работники музыкального театра и Иркутской областной филармонии сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Согласно противоэпидемическим требованиям, зрительные залы заполнены только на 50%.

Все билеты были проданы в течение нескольких часов.