Новости

Как работает Сбербанк в праздничные дни февраля 2021 года

Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы своих отделений с период с 20 по 23 февраля 2021 года.

20 февраля (суббота) офисы банка будут работать по режиму понедельника( сокращен на 1 час).

21 февраля (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

22 февраля (понедельник) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.

23 февраля (вторник) будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Юридические лица с 21 по 23 февраля в офисах банка обслуживаться не будут.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

Читайте также:

Россельхозбанк сообщил режим работы в новогодние праздники
31 декабря 2020
Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2020-2021
30 декабря 2020

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
  • 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

  • 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
  • 8 (495) 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
  • 8 (800) 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки в новогодние праздники 2020-2021":
Все материалы сюжета (12)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании