Как работает Сбербанк в праздничные дни февраля 2021 года

Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы своих отделений с период с 20 по 23 февраля 2021 года.

20 февраля (суббота) офисы банка будут работать по режиму понедельника( сокращен на 1 час).

21 февраля (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

22 февраля (понедельник) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.

23 февраля (вторник) будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Юридические лица с 21 по 23 февраля в офисах банка обслуживаться не будут.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

8 (495) 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

8 (800) 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).