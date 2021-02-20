Новости

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям» – Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости, что на финансовом рынке может образоваться пузырь.

Она напомнила, что в прошлом году проценты по ипотеке снижались благодаря общему уменьшению ставок на рынке и антикризисной льготной программе, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье.

Читайте также:

Райффайзенбанк расширяет возможности льготной ипотеки
19 февраля 2021
Набиуллина предложила субсидировать ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
18 февраля 2021

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», – заключила глава Центробанка.

Ранее зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев высказал необходимость проверять потенциальных заемщиков в рамках программы льготной ипотеки по более строгим критериям. По его словам, льготную ипотеку часто «берут не только для улучшения жилищных условий, но и чтобы заработать на перепродаже или впоследствии на сдаче квартиры внаем».

Если человек берет первую под 6,5%, конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение — нет»,— отмечает господин Федяев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (192)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании