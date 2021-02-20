«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям» – Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости, что на финансовом рынке может образоваться пузырь.

Она напомнила, что в прошлом году проценты по ипотеке снижались благодаря общему уменьшению ставок на рынке и антикризисной льготной программе, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», – заключила глава Центробанка.

Ранее зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев высказал необходимость проверять потенциальных заемщиков в рамках программы льготной ипотеки по более строгим критериям. По его словам, льготную ипотеку часто «берут не только для улучшения жилищных условий, но и чтобы заработать на перепродаже или впоследствии на сдаче квартиры внаем».

Если человек берет первую под 6,5%, конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение — нет»,— отмечает господин Федяев.