«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям» – Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости, что на финансовом рынке может образоваться пузырь.
Она напомнила, что в прошлом году проценты по ипотеке снижались благодаря общему уменьшению ставок на рынке и антикризисной льготной программе, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье.
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«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», – заключила глава Центробанка.
Ранее зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев высказал необходимость проверять потенциальных заемщиков в рамках программы льготной ипотеки по более строгим критериям. По его словам, льготную ипотеку часто «берут не только для улучшения жилищных условий, но и чтобы заработать на перепродаже или впоследствии на сдаче квартиры внаем».
Если человек берет первую под 6,5%, конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение — нет»,— отмечает господин Федяев.