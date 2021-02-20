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Девять человек с коронавирсом умерли в Иркутской области за прошедшие сутки

Суточный прирост заболевших составил 245 случаев.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 53,7 тыс. случаев коронавируса.

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Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 20 февраля. Согласно ей, скончались в Приангарье непосредственно от коронавируса – 8, от заболеваний не связанных с COVI-19 – 1. С начала пандемии в регионе умер 2 041 человек с коронавирусом.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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