Идея подарка для любого праздника

Иркутский «Россельхозбанк» поздравляет с наступающими праздниками и предлагает оригинальные подарки – монеты из драгоценных металлов, сообщают в банке.

Подарки можно выбирать различного характера. В принципе любая вещь может стать подарком, если она презентована в нужном месте, в нужное время и правильному человеку. Но если Вы решили поздравить человека с каким-либо праздником и выбираете подарок, который был бы интересным и оригинальным, то стоит остановить выбор на драгоценных монетах.

По статистическим данным Иркутского филиала Россельхозбанка интерес к драгоценным монетам заметно повышается в период предпраздничных дней, когда возникает вопрос выбора подарка. Но есть и постоянные клиенты, которые целенаправленно собирают определенные тематические коллекции, либо «охотятся» за монетами ограниченного тиража.

Постоянный клиент Россельхозбанка Владимир Павлович Шмелев рассказывает, что для него ценность драгоценных монет, в первую очередь – историческая: «С юности коллекционировал марки, а затем открыл для себя монеты – здесь хранится история, знаковые события своего времени застывают в рисунке монеты. Есть экземпляры, где искренне удивляешься мастерству гравировки – проработана каждая линия, изгиб – это ювелирная работа. Более 30 лет собираю интересные экземпляры. Есть линии со спортивными достижениями на Олимпиаде, знаменитостями, знаковыми для страны событиями – определенный архив исторических событий и побед страны. Что-то остается в личной коллекции, что-то дарю близким друзьям. Все-таки, это очень личный подарок, индивидуальный».

Только за 2020 год клиенты регионального РСХБ приобрели 1417 драгоценных монет, большая часть которых стала памятным подарком, и, возможно, сформировала семейную традицию или открыла для человека новое увлечение – интерес к коллекционированию.

«Как правило, для подарка рассматривают изделия из драгоценных металлов. Наш Банк предоставляет больший выбор золотых и серебряных монет с различной тематикой. Есть как стандартные коллекции со знаками зодиака, спортивными дисциплинами, свадебной символикой и приуроченные к памятным датам, так и оригинальные – для любителей искусства, живописи, мифологии. Сегодняшнее разнообразие подобных выпусков дает возможность подобрать для близкого человека по настоящему ценный, памятный подарок, который будет адресован лично ему, с учетом увлечений и интересов» – подчеркивает директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Также большой интерес представляют инвестиционные монеты из драгоценных металлов, они являются одним из инструментов для вложения свободных денежных средств. Стоимость инвестиционных монет приближена к стоимости, содержащихся в них драгоценных металлов.