Почти половина россиян пожаловалась на отказ в трудоустройстве из-за возраста

Согласно опросу сервиса по поиску работы Работа.ру, 45% россиян считают, что работодатели часто отказывают в трудоустройстве из-за возраста соискателя.

Более половины жителей России (55%) считают, что получит отказ в трудоустройстве можно по причине несоответствия навыков и опыта соискателя требованиям работодателей. 45% респондентов рассказали, что отказ в приеме на работу часто происходит из-за возраста.

38% опрошенных уверены, что трудоустройство невозможно, если информация в резюме ложная. Неграмотная письменная и устная речь может помешать в трудоустройстве по мнению трети участников исследования.

Еще 31% респондентов отметили, что препятствием в найме на работу может стать неопрятный внешний вид, а 30% указали неумение правильно себя подать. Четверть опрошенных уверены, что причиной отказа в приеме на работу может стать опоздание кандидата на вакансию.

14% жителей России рассказали, что причиной отказа в трудоустройстве может стать и желание соискателя получать высокую зарплату. 11% также отметили несовместимость по характеру, а 7% — семейное положение соискателя.