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Начальника ВСЖД Василия Фролова назначили замгендиректора РЖД

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова назначили заместителем генерального директора ОАО «Российские железные дороги», начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Начальником Восточно-Сибирской железной дороги он был с декабря 2011 года.

Справка: Василий Фролов родился 18 сентября 1965 года в Брянской области. В 1988 году закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. После окончания вуза прошел трудовой путь от дежурного по парку до заместителя начальника станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Руководил станцией Тамбов, занимал различные руководящие позиции на Московской железной дороге.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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