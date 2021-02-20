В Иркутской области появилась 21 тыс. зон с особыми условиями использования территорий

К концу 2019 года этих зонах было 17 тыс., сообщают в Росреестре области.

В Кадастровой палате Иркутской области уточнили, что к таким зонам относятся:

охранные,

санитарно-защитные,

зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ,

водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и другие.

Наибольшее число таких зон составляют охранные зоны – в реестре недвижимости их число составляет около 20 тысяч.

Сейчас в ЕГРН содержатся сведения о 83 зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 24 внесено в 2020 году. Это, например, зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения села Савватеевка в Ангарском районе, зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал в заливе Лиственичный в поселке Порт Байкал Слюдянского района.

В прошлом году в реестр недвижимости внесены 68 сведений о санитарно-защитных зонах. К ним относятся, например, несколько санитарно-защитных зон ЗАО «Байкалэнерго», санитарно-защитная зона АО «Ангарскцемент», санитарно-защитная зона опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна в г. Усолье-Сибирское.