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Сбер в Иркутской области расширил функционал сельских офисов банка

В более, чем 90 сельских поселениях Иркутской области в офисах Сбербанка теперь доступны не только обслуживание (выплата пенсий, снятие денежных средств со вкладов, пополнение счета), но и весь ассортимент банковских услуг, сообщают в банке.

С 1 января текущего года Байкальский банк Сбербанка для увеличения доступности банковских продуктов жителям отдаленных территорий в 297 операционных офисах Приангарья, Забайкальского края, Бурятии, Якутии расширил функционал и начал реализацию: 

  • классических банковских сервисов Сбера (вклад, дебетовая, социальная и кредитная карта, потребительский кредит, перевод пенсии и заработной платы, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», автоплатеж ЖКХ, push-уведомления и др); 
  • страховых продуктов (защита банковских карт защита близких+, защита дома);  
  • продуктов экосистемы Сбербанка (СберМобайл (прим.ограниченный список ВСП), ОККО).  
  • В части офисов (с численностью персонала два и более сотрудников в смену) населению доступно также оформление жилищных кредитов (через сервисДомКлик). 

Дарья Ефимова, заместитель Управляющего Иркутским отделением Сбербанка: «Сбербанк продолжает работу по организации доступности услуг для всех жителей регионов. Мы значительно расширили функционал сотрудников наших сельских офисов и теперь жителям сел и поселков   доступен практически тот же набор услуг и сервисов банка, что и жителям крупных городов.

Количество предложений по продуктам и сервисам в сельских отделениях мы будем постоянно расширять, но уже сейчас, спустя первые 1,5 месяца работы в новом формате, заметно, что сельчане Иркутской области активно оформляют вклады и карты, подключают и «Мобильный банк», и приложение СберБанк Онлайн. Поводов, чтобы обратиться в Сбер, у жителей сел Приангарья становится все больше». 

Расширенной линейкой банковских продуктов Сбербанка теперь могут пользоваться жители п. п. Аршан, Култук, Усть-Уда, Мамакан, Улькан, Янталь, Листвянка, Рудногорск, Мишелевка   с. с, Тангуй, Оек, Покосное, Казачинское и др. Всего нововведение коснулось более 90 населенных пунктов Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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