Синдром Кавасаки обнаружили у переболевших коронавирусом детей в Иркутской области

Руководитель кардиологического центра детской клинической больницы Людмила Брегель и ее заместитель по лечебной работе Вадим Альбот сообщили, что у нескольких переболевших коронавирусом детей в регионе обнаружили синдром Кавасаки, пишет газета «Областная».

По информации издания, около 60 детей болели COVID-19 в Приангарье в средней степени тяжести, трое – в тяжелой форме, остальные в легкой или бессимптомной. Всего зафиксировано 7,3 тысячи заболевших. При этом уже после перенесения коронавируса у 18 детей обнаружили синдром Кавасаки – все они остались живы.

«Это чуть более 1%, но заболевание опасное. Корреляции между опасностью заболеть синдромом и тяжестью заболевания, нет. Часты случаи, когда перенесенный в легкой форме COVID-19 спровоцировал Кавасаки-подобный синдром», – приводятся в сообщении слова Альбота.

По словам Людмилы Брегель, это заболевание называют еще «мультисистемный воспалительный синдром». Болезнь способствует появлению симптомов, угрожающих жизни ребенка и создающих условия для развития шока с явлениями сердечной, дыхательной, печеночной, почечной недостаточности, нередко отеком головного мозга, поражением костно-мозгового кроветворения. Кавасаки подвержены дети до 5 лет.

Развитие этого синдрома может быть спровоцировано неправильным лечением COVID-19. Подобные последствия коронавируса зафиксировали и в других городах РФ, а также за рубежом.