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Правительство Иркутской области предоставит дополнительную поддержку предпринимателям региона

До конца первого квартала текущего года правительство области разработает план дополнительных мер поддержки пострадавших отраслей экономики, сообщают в областной администрации.    

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– 2021 год начался с очень серьезных перемен для представителей малого и среднего бизнеса в части изменения налогового законодательства и расширения спектра товаров, которые подлежат теперь обязательной маркировке, а также ряда других изменений. Мы собрали, систематизировали все вопросы, которые поступили к нам от общественных объединений, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей. Мы их проанализировали, сгруппировали по блокам, подготовили расчёты и предложения, чтобы сегодня обсудить с участием всех сторон, – подчеркнула министр   экономического развития Иркутской области Яна Соболь.  

Согласно данным единого реестра СМСП, по состоянию на 10 января 2021 года в Иркутской области зарегистрирован 85 091 СМСП, из них 96,1% составили микропредприятия, 3,6% – малые предприятия, 0,3% – средние предприятия. При этом 59,4% являются индивидуальными предпринимателями, 40,6% – юридическими лицами. Иркутская область по числу субъектов МСП занимает:16-е место среди регионов России; 3-е место среди регионов СФО. 

 


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