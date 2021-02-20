Программа лояльности «СберСпасибо» запустила акцию «Весенняя разморозка»

По ее условиям участники могут совершать покупки и получать выгодные предложения от партнёров программы, сообщают в компании.

В период акции до 17 марта 2021, оплачивая покупки картами СберБанка у партнёров программы лояльности, задействованных в акции, клиенты получат повышенные бонусы. А совершив от трёх таких покупок у разных партнёров, участнику начислят 500 бонусов.

Подробнее об акции и предложениях партнёров можно узнать на сайте или в мобильном приложении программы «СберСпасибо».

– Как всегда в преддверии гендерных праздников мы предлагаем нашим клиентам совершить традиционный шопинг с выгодой. Для этого собрали актуальные предложения от партнёров СберСпасибо, за покупки у которых будем начислять повышенные бонусы. Самое время задуматься о подарках близким и ощутить приятное дополнение к тратам в виде пополнения бонусного счёта, – Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».