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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 54 тысячи человек

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Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронввируса в Иркутской области. Согласно ее данным, болезнь с начала пандемии в регионе обнаружили у более 54 тысяч людей.

Из 246 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 69 (всего 18 998),
  2. в Усть-Илимске – 29 (всего 3 451),
  3. в Ангарске – 26 (всего  5 031),
  4. в Иркутском районе – 22 (всего 3 530),
  5. в Эхирит-Булагарском районе – 15 (всего 1 338).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 998,
  2. Ангарск – 5 031,
  3. Иркутский район – 3 530,
  4. Усть-Илимск – 3 451,
  5. Братск – 3 233.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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