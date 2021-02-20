Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 54 тысячи человек

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Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронввируса в Иркутской области. Согласно ее данным, болезнь с начала пандемии в регионе обнаружили у более 54 тысяч людей.
Из 246 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 18 998),
- в Усть-Илимске – 29 (всего 3 451),
- в Ангарске – 26 (всего 5 031),
- в Иркутском районе – 22 (всего 3 530),
- в Эхирит-Булагарском районе – 15 (всего 1 338).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 998,
- Ангарск – 5 031,
- Иркутский район – 3 530,
- Усть-Илимск – 3 451,
- Братск – 3 233.