Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 54 тысячи человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронввируса в Иркутской области. Согласно ее данным, болезнь с начала пандемии в регионе обнаружили у более 54 тысяч людей.

Из 246 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 18 998), в Усть-Илимске – 29 (всего 3 451), в Ангарске – 26 (всего 5 031), в Иркутском районе – 22 (всего 3 530), в Эхирит-Булагарском районе – 15 (всего 1 338).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: