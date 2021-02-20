«ИркутскАвтодор» заявил, что будет убирать снег в праздники круглосуточно

Директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин пообещал, что организация будет убирать улицы города от снега в выходные дни круглосуточно, сообщается на сайте мэрии.

«В рабочие дни, когда на дорогах много автомобилей, вывозить снег с обочин и тротуаров возможно только в ночные часы. Поэтому основные работы мы проводим в выходные. В течение трех дней уборка города будет осуществляться в круглосуточном режиме», – приводятся в сообщении слова Михаила Малыхина.

На улицы выведут более 150 единиц специализированной техники и 200 человек, в планах привлечь и спецавтомобили других муниципальных предприятий. Помимо уборки снега компания планирует обработать улицы противогололедными материалами.