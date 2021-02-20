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Третью вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

Минздрав РФ зарегистрировал третью вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

Первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

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Вакцину создали на основе целого инактивированного или «убитого» коронавируса. При введении такого лекарства организм распознает антигенный состав инфекции, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

Клинические испытания вакцины начались в октябре, пока нежелательных проявлений не выявлено. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с добровольцами старше 60 лет и участниками той же возрастной группы с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, первой зарегистрированной в мире вакциной стал российский препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ.  Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину – «ЭпиВакКорону», разработанную новосибирским центром «Вектор».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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