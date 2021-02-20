Сбер предложил создать уникальный музыкальный хит для любимого вместе с Верой Брежневой

Как поздравить любимого мужчину, друга, коллегу с Днём защитника Отечества ярко, оригинально и незабываемо? В этом нелёгком деле поможет проект Сбера с участием Веры Брежневой «Хит о нём», который даёт уникальную возможность создать персонализированное музыкальное поздравление для мужчины.

«Сделать» хит, который подарит заряд радости и праздничного настроения на весь день, можно самостоятельно или с помощью голосовых помощников Сбера.

Как создать поздравление самим?

Необходимо зайти на сайт https://www.sber.ru/hit и выполнить три простых действия:

1) выбрать имя из предложенного списка и обращение (любимый, друг, коллега);

2) ответить на вопрос: как его поздравить? Варианты: серьёзно, ярко, современно, творчески, романтично;

3) подписать, от кого поздравление: коллега, друг, любимая, семья, общее поздравление.

После этого будет создан музыкальный трек с уникальным текстом для конкретного мужчины. Ссылку на него можно скопировать и переслать ему любым удобным способом или разместить в соцсетях.

Как создать поздравление с помощью ассистентов Салют?

Достаточно обратиться к виртуальному ассистенту с фразой «Салют, сделай хит» в приложении СберБанк Онлайн, Салют или на устройстве SberPortal. Афина, Джой или Сбер пройдут вместе с пользователем все шаги по созданию трека, запишут ответы на вопросы и пришлют ссылку на яркое и оригинальное поздравление для мужчины.