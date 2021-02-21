400 медиков пришли в иркутский музтеатр на благотворительный концерт Дениса Мацуева

Пресс-служба регправительства на официальном сайте сообщила, что 400 медицинских работников посетили благотворительный концерт Дениса Мацуева, который проходил 20 февраля в Иркутском музыкальном театре имени Загурского в рамках фестиваля «Звезды на Байкале».

На мероприятие приехали люди из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского, Братска и других населенных пунктов региона.

«Российский национальный молодежный симфонический оркестр и народный артист России, пианист Денис Мацуев исполнили для иркутских медиков концерт №2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена, отрывки из балетов «Щелкуник» и «Лебединое озеро», – говорится в сообщении.