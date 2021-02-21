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В Красноярске задержали жителя Приангарья, запустившего петарду в машину чиновника

ГУ МВД России по Красноярскому краю на официальном сайте сообщило, что в столице региона задержали 35-летнего жителя Иркутской области, который 19 февраля запустил петарду в машину местного чиновника.

<p>Скриншот из видео с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю</p>

Скриншот из видео с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю

Инцидент произошел утром. Пиротехника попала в автомобиль председателя Красноярского городского Совета депутатов. Во время случившегося никто не пострадал. Предполагаемого виновного в произошедшем обнаружили через несколько часов в съемной квартире.

При допросе житель Приангарья заявил, что запустил петарду без злого умысла: он хотел повеселить себя перед праздниками салютом. Мужчина намеревался запустить ее в воздух, однако петарда случайно попала в автомобиль. Иркутянин также отметил, что готов принести извинения владельцу транспорта.

В настоящее время подозреваемого арестовали на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до 7 лет тюрьмы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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