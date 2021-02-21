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Бойлерная взорвалась в школе Иркутского района – о ЧП не сообщили в МЧС

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что в Кудинской школе Иркутского района взорвалась бойлерная – о событии стало известно из социальных сетей, об инциденте администрация школы и Единая дежурная диспетчерская служба района не сообщили спасателям.

<p>Скриншот из видео со страницы в Instagram</p>

Скриншот из видео со страницы в Instagram

«Это случилось в ночь с 19 на 20 февраля, сообщений в пожарно-спасательную службу 101 не поступало. Администрация школы и Единая дежурная диспетчерская служба Иркутского района тоже не сообщали в МЧС России, хотя обязаны докладывать о каждом происшествии», – отметили в министерстве. Предварительно инцидент произошел в результате перегрева резервного котла. Пострадавших нет, бойлерная располагается далеко от школы.

По факту случившегося и не доведения информации в установленном порядке будет проведена проверка и дана оценка должностным лицам, отвечающим за информирование экстренных служб. Также сотрудники МЧС России проведут проверку не поступившего сигнала с автоматической пожарной сигнализации образовательного учреждения на пульт 101.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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