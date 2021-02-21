На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга

20 февраля начался фестиваль культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. Он открылся награждением победителей конкурса ледовой скульптуры. Первое место в этом году заняла команда «Край льда» из Екатеринбурга.

Olkhon Ice Fest – 2021. Победители конкурса ледовых скульптур Матвей Ваваев и Сергей Николаев (Екатеринбург).

Фото Н. Понамаревой

Матвей Ваваев и Сергей Николаев занимаются льдом профессионально с 2003 года. Больше десяти лет работают с другими материалами: песком, деревом, пенопластом. Являются участниками и призерами российских и зарубежных конкурсов. В Olkhon Ice Fest приняли участие впервые. Они рассказали, что байкальский лед отличается от других льдов – он более сухой и хрупкий, все время норовит сколоться.

Olkhon Ice Fest – 2021. Фото Н. Понамаревой

Скульптура победителей называется «Время – песок». Как и другие работы конкурса, она посвящена теме «Трансформация мира». – Если нашу жизнь представить песочными часами, то в верхней их части – будущее, в нижней – прошлое, а настоящее – в узеньком горлышке, где песчинки задерживаются на несколько мгновений перед тем, как упасть в Вечность! – рассказал Сергей Николаев. – Лик младенца, изображенный в верхней части скульптуры, символизирует будущее. Внизу – прошлое, оно как лицо пожилого человека.

Значение остальных деталей образа скульпторы предложили расшифровать зрителям.

Матвей Ваваев рассказал, что на конкурс их команда подготовила четыре эскиза. Реализовали тот, который был отобран членами жюри. В работе мастера использовали технику ледопластики.

Olkhon Ice Fest – 2021. Фото Н. Понамаревой

– Лица в скульптуре сделаны из белого льда, который образуется на скалах из-за наплесков воды, – пояснил Матвей. – Мы выбираем подходящий кусок и немного дорабатываем его.

Olkhon Ice Fest продлится до 22 февраля включительно. В программе заключительного дня спортивные забеги на 15 и 30 км, концертная программа, районный конкурс по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган – 2021», а также флэшмоб – совместное исполнение танца Ёхор. Завершит день файер-шоу.

Специально для фестиваля на берегу Байкала был построен ледовый городок с горкой, катком и игровыми зонами. Как сообщили организаторы, посетить городок и полюбоваться на ледяные скульптуры можно будет примерно до середины марта. Olkhon Ice Fest – единственный фестиваль, где можно увидеть работы в технике «ледопластика», отмечают они.

Olkhon Ice Fest – 2021. Фото Н. Понамаревой