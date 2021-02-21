Иркутская область вошла в число аутсайдеров рейтинга РФ по выдаче автокредитов в 2021 году

Объединенное кредитное бюро составило ТОП регионов России по числу выданных автокредитов в январе 2021 года – Иркутская область стала одним из аутсайдеров списка.

Больше всего автокредитов в январе 2021 года выдали в Москве – 4,7 тысячи, Московской области – 4 тысячи и Санкт-Петербурге – 3,3 тысячи штук.

Приангарье, где за первый месяц года оформили 500 автокредитов, заняло предпоследнее место в рейтинге, уступив финальную строчку только Тверской области, где за месяц оформили 400 займов. Столько же кредитов, как и в Иркутской области, за январь взяли жители Калужской, Белгородской, Вологодской областей.

Несмотря на то, что Приангарье оказалось в числе аутсайдеров названного выше рейтинга, регион занял третье место в списке территорий, где выявлена самая высокая динамика роста количества выдач автокредитов по отношению к январю 2021 года – в Иркутской области в первый месяц текущего года выдали на 33% займов больше, чем в 2020-м.