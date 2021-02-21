Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 19 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, в общее число заболевших с начала пандемии в Иркутске превысило 19 тысяч людей.

Из 241 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 70 (всего 19 068), в Усть-Илимске – 23 (всего 3 474), в Ангарске – 19 (всего 5 050), в Черемховском районе – 16 (всего 422), в Тайшетском районе – 15 (всего 987).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 19 068, Ангарск – 5 050, Иркутский район – 3 544, Усть-Илимск – 3 474, Братск – 3 235.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 54,3 тысячи людей.