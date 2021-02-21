Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 19 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, в общее число заболевших с начала пандемии в Иркутске превысило 19 тысяч людей.
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20 февраля 2021
Из 241 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 70 (всего 19 068),
- в Усть-Илимске – 23 (всего 3 474),
- в Ангарске – 19 (всего 5 050),
- в Черемховском районе – 16 (всего 422),
- в Тайшетском районе – 15 (всего 987).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 19 068,
- Ангарск – 5 050,
- Иркутский район – 3 544,
- Усть-Илимск – 3 474,
- Братск – 3 235.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 54,3 тысячи людей.