Новости

Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 19 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, в общее число заболевших с начала пандемии в Иркутске превысило 19 тысяч людей.

Читайте также:

312 человек вылечились от коронавируса за сутки в Иркутской области
21 февраля 2021
Третью вакцину от коронавируса зарегистрировали в России
20 февраля 2021

Из 241 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 70 (всего 19 068),
  2. в Усть-Илимске – 23 (всего 3 474),
  3. в Ангарске – 19 (всего  5 050),
  4. в Черемховском районе – 16 (всего 422),
  5. в Тайшетском районе – 15 (всего 987).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 068,
  2. Ангарск – 5 050,
  3. Иркутский район – 3 544,
  4. Усть-Илимск – 3 474,
  5. Братск – 3 235.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 54,3 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании