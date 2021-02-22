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Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, занял первое место в «Рейтинге работодателей России» от hh.ru в телеком-отрасли и седьмое – среди крупнейших компаний.

Высокие позиции в престижном рейтинге подтверждают репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя, который играет важную роль в формировании современного устойчивого рынка труда. 

Tele2 возглавила «Рейтинг работодателей России» hh.ru в сфере телекоммуникаций и связи по итогам 2020 года. В общем списке крупнейших компаний оператор занял 7-е место, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2019 годом. Авторитетный рейтинг составлен на основе анализа HR-процессов работодателя, внутренней оценки компании и мнений соискателей. 

Один из важных критериев анализа в рейтинге HeadHunter – вовлеченность персонала. Это близкий Tele2 стратегический показатель, который характеризует уровень мотивации сотрудников и отвечает за организационное здоровье компании. По итогам независимого исследования Korn Ferry за 2019 год он составил 85%, что превышает бенчмарк телеком-отрасли на 16 п. п. В 2020 году Tele2 системно отслеживала параметр вовлеченности и проводила пульс-опросы, чтобы оценить уровень комфорта сотрудников и их доверие к руководству компании после перевода на удаленный режим работы. В результате 92% сотрудников подтвердили, что доверяют топ-менеджменту и чувствуют заботу компании.

Важно, что высокие позиции в рейтинге hh.ru Tele2 заняла в сложный и непредсказуемый 2020 год, который продемонстрировал все преимущества операционной модели компании, эффективность ее корпоративной культуры и способность адаптироваться к экстремальным условиям. В начале пандемии Tele2 перевела 8000 сотрудников на удаленный режим работы всего за две недели. Tele2 впервые в своей истории обустроила «домашний офис» для 2000 специалистов контактных центров. Это стало сложнейшей задачей для IT-дирекции Tele2, поскольку операторы используют специальное оборудование. Компания смогла быстро обеспечить абсолютно новые условия труда и продолжила работу без потери темпов производительности и качества сервиса. Более того, срок вывода на рынок продуктов, направленных на поддержку клиентов на самоизоляции, сократился с нескольких месяцев до двух недель.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:
«Рейтинг HeadHunter дает нам возможность объективно сравнить себя с другими компаниями по ключевым метрикам. При этом особенно важно, что в оценке учитывается взгляд со стороны самых разных соискателей – от студентов до людей более зрелого возраста и опыта. Лидерство Tele2 среди телеком-компаний в рейтинге подтверждает, что мы задаем тренды на рынке труда. В основе нашей стратегии – «Другие правила». Играя по-другому, мы внедряем инновации не только в продукты Tele2, но и в HR-практики, направленные на устойчивое организационное развитие компании и рост сотрудников. Мы воспитываем новый тип менеджеров, востребованных в телекоме и других инновационных отраслях – профессионалов, мыслящих нешаблонно, готовых брать ответственность и открытых в коммуникациях. Сегодня сотрудник Tele2 – это новый стандарт качества. Подходы «Других правил» подразумевают постоянный поиск уникальных инструментов и практик для управления HR-брендом, а значит, мы будем продолжать менять рынок и укреплять репутацию привлекательного работодателя».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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